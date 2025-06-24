Successos
Mobilització dels bombers per la caiguda de teules d'una façana al carrer de la Sardana
La cantonada de l'edifici es troba acordonada per evitar que hi passin els vianants
El cos de bombers s'ha mobilitzat a tres quarts de vuit del vespre al carrer de la Sardana d'Andorra la Vella per la caiguda d'unes teules d'una façana. Les teules, de dimensions considerables, han caigut des de dalt d'un edifici fins a la vorera del carrer, impactant contra el terra. El succés ha obligat a acordonar la cantonada on es troba l'edifici per evitar que passi qualsevol persona, ja que podrien caure més teules. Els bombers s'han desplaçat al lloc dels fets amb un camió grua i s'està practicant el sanejament de la façana, segons informa el cos, amb l'ajuda del servei de circulació comunal que gestiona el trànsit.