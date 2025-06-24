NACIONS UNIDES
L’ONU reconeix Andorra pel cicle de transparència climàtica de l’acord de París
La comunitat internacional ha tornat a reconèixer Andorra com un referent en la tasca de transparència i comunicació en relació amb les accions sobre l’acció climàtica que està desenvolupant el país. Així ho ha constatat la 62a reunió dels òrgans subsidiaris de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (Unfccc) que s’ha celebrat a Bonn (Alemanya). Amb aquest acte multilateral, Andorra ha esdevingut el primer país del món a completar oficialment el primer cicle de revisió de l’ONU sobre les contribucions nacionals per continuar treballant per l’acció climàtica, el que tècnicament es coneix com a marc de transparència reforçat (ETF) establert per l’acord de París. Aquest procés que ha assolit el país es basa en la revisió a fons, per part d’experts en la matèria designats per l’ONU i dels representants dels països part de l’Unfccc, del document anomenat Informe Biennal de Transparència (BTR). En aquest text es recull la informació relativa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) nacionals actuals i històriques, els objectius de reducció d’aquestes, així com les mesures i polítiques que el país ha tirat endavant en el marc de l’acció climàtica.