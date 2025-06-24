Cultura
L'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella actuarà a Corfú
El festival internacional de dansa folklòrica de Sinies tindrà lloc del 25 al 28 de juny
L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella ha estat convidat a participar en la 26a edició del Festival Internacional de Dansa Folklòrica de Sinies, que tindrà lloc del 25 al 28 de juny a l’illa de Corfú (Grècia). Es tracta d’un esdeveniment internacional que reuneix formacions d’arreu del món. En aquesta edició hi participaran grups de Xile, Corea del Sud, Kirguizistan, Grècia i Andorra. L'Esbart presentarà una selecció de danses tradicionals andorranes i catalanes.