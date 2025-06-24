Cultura

L'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella actuarà a Corfú

El festival internacional de dansa folklòrica de Sinies tindrà lloc del 25 al 28 de juny

L'Esbart dansaire d'Andorra la Vella en una actuació anterior.

L'Esbart dansaire d'Andorra la Vella en una actuació anterior.Agències

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella ha estat convidat a participar en la 26a edició del Festival Internacional de Dansa Folklòrica de Sinies, que tindrà lloc del 25 al 28 de juny a l’illa de Corfú (Grècia). Es tracta d’un esdeveniment internacional que reuneix formacions d’arreu del món. En aquesta edició hi participaran grups de Xile, Corea del Sud, Kirguizistan, Grècia i Andorra. L'Esbart presentarà una selecció de danses tradicionals andorranes i catalanes. 

tracking