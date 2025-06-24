ESTADÍSTICA

Els turistes creixen un 6,4% al maig mentre cauen els excursionistes

Les compres continuen sent el principal motiu de visita a Andorra, amb un 61,1% del total

Una parella de turistes amb maletes.

Redacció
Andorra la Vella

Andorra ha rebut un total de 513.621 visitants durant el mes de maig, dels quals 148.773 han estat turistes (29%) i 364.848 excursionistes (71%), segons l’última Enquesta de Moviments Turístics publicada pel Departament d’Estadística. Tot i que el volum global de visitants ha disminuït un 6,8% respecte al maig del 2024, el nombre de turistes ha augmentat un 6,4%, destacant especialment entre els espanyols (+7,6%) i les altres nacionalitats (+13,2%).

Per contra, els excursionistes han baixat un 11,3%, amb una caiguda més forta entre els procedents d’altres països (–34,3%) i dels francesos (–7,2%), mentre que els espanyols han augmentat lleugerament (+1,5%).

Segons l’informe, les compres continuen sent el principal motiu de visita (61,1% del total), especialment entre els excursionistes (80,8%). En canvi, els turistes mostren motivacions més diverses, com la natura (24,9%), la visita a familiars i amics (16,7%) i el benestar (2,6%). Predominen els visitants de 45 a 64 anys (32,8%) i de 25 a 44 anys (30,2%), i augmenta lleugerament la proporció de persones que viatgen soles o amb amics.

La pernoctació mitjana global ha pujat fins a 2,3 nits, amb increments entre totes les nacionalitats. Destaquen especialment els turistes de fora d’Espanya i França, amb una mitjana de 2,7 nits (+59% respecte a l’any anterior). Quant a l’allotjament, els hotels, aparthotels i apartaments turístics concentren el 78% dels pernoctadors, seguits pels habitatges d’amics, familiars o propis (13%) i càmpings o altres opcions alternatives (9%). La zona amb més pernoctacions ha estat Andorra la Vella (34%), seguida d’Escaldes-Engordany (25%) i la Massana (13%).

El nombre total de visitants creix un 0,3% respecte al període juny 2024 i maig 2025. Destaca l’augment dels turistes espanyols i francesos (+5,2% cadascun), mentre que els excursionistes cauen un 1,8%.

LA DESPESA PÚBLICA EN PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT PUJA UN 2,3%

La despesa pública en protecció del medi ambient al Principat va arribar als 37,5 milions d’euros durant l’any 2024, segons les dades publicades ahir per Estadística. L’increment interanual ha estat del 2,3% i representa l’1% del PIB i el 3,2% del total de despesa liquidada de les administracions públiques i Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTRASA).

La despesa per càpita es manté pràcticament estable, amb 430,6 euros per habitant, una xifra molt superior a la mitjana d’Espanya (304,5 euros) i França (422,3 euros), segons dades comparatives d’Eurostat per al mateix període. Tot i aquest creixement moderat, destaca l’aposta per accions vinculades a la gestió de residus (35,7%), la protecció del paisatge i biodiversitat (27%), i la reducció de la contaminació (12,5%).

Per tipus de despesa, els principals increments s’han donat en béns corrents i serveis (+9,4%) i personal (+10,8%), mentre que la inversió real cau un 35% respecte a l’any anterior. Això indica un canvi d’orientació cap a la gestió ordinària i menys en noves infraestructures.
