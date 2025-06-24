ESTADÍSTICA
Els turistes creixen un 6,4% al maig mentre cauen els excursionistes
Les compres continuen sent el principal motiu de visita a Andorra, amb un 61,1% del total
Andorra ha rebut un total de 513.621 visitants durant el mes de maig, dels quals 148.773 han estat turistes (29%) i 364.848 excursionistes (71%), segons l’última Enquesta de Moviments Turístics publicada pel Departament d’Estadística. Tot i que el volum global de visitants ha disminuït un 6,8% respecte al maig del 2024, el nombre de turistes ha augmentat un 6,4%, destacant especialment entre els espanyols (+7,6%) i les altres nacionalitats (+13,2%).
Per contra, els excursionistes han baixat un 11,3%, amb una caiguda més forta entre els procedents d’altres països (–34,3%) i dels francesos (–7,2%), mentre que els espanyols han augmentat lleugerament (+1,5%).
Segons l’informe, les compres continuen sent el principal motiu de visita (61,1% del total), especialment entre els excursionistes (80,8%). En canvi, els turistes mostren motivacions més diverses, com la natura (24,9%), la visita a familiars i amics (16,7%) i el benestar (2,6%). Predominen els visitants de 45 a 64 anys (32,8%) i de 25 a 44 anys (30,2%), i augmenta lleugerament la proporció de persones que viatgen soles o amb amics.
La pernoctació mitjana global ha pujat fins a 2,3 nits, amb increments entre totes les nacionalitats. Destaquen especialment els turistes de fora d’Espanya i França, amb una mitjana de 2,7 nits (+59% respecte a l’any anterior). Quant a l’allotjament, els hotels, aparthotels i apartaments turístics concentren el 78% dels pernoctadors, seguits pels habitatges d’amics, familiars o propis (13%) i càmpings o altres opcions alternatives (9%). La zona amb més pernoctacions ha estat Andorra la Vella (34%), seguida d’Escaldes-Engordany (25%) i la Massana (13%).
El nombre total de visitants creix un 0,3% respecte al període juny 2024 i maig 2025. Destaca l’augment dels turistes espanyols i francesos (+5,2% cadascun), mentre que els excursionistes cauen un 1,8%.
LA DESPESA PÚBLICA EN PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT PUJA UN 2,3%
La despesa per càpita es manté pràcticament estable, amb 430,6 euros per habitant, una xifra molt superior a la mitjana d’Espanya (304,5 euros) i França (422,3 euros), segons dades comparatives d’Eurostat per al mateix període. Tot i aquest creixement moderat, destaca l’aposta per accions vinculades a la gestió de residus (35,7%), la protecció del paisatge i biodiversitat (27%), i la reducció de la contaminació (12,5%).
Per tipus de despesa, els principals increments s’han donat en béns corrents i serveis (+9,4%) i personal (+10,8%), mentre que la inversió real cau un 35% respecte a l’any anterior. Això indica un canvi d’orientació cap a la gestió ordinària i menys en noves infraestructures.