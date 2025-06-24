RECONEIXEMENT
Doble medalla per als vins de Casa Auvinyà al Decanter
La Casa Auvinyà, un celler vinícola de Sant Julià de Lòria, ha posicionat els vins andorrans al mapa internacional en obtenir dues medalles de bronze a la 22a edició dels Decanter World Wine Awards (DWWA), un dels certàmens més prestigiosos del sector. Els vins guardonats han estat l’EVOLUCIÓ Pinot Noir 2022, un vi negre d’altura, i l’IMAGINE 2021, el seu delicat i singular vi blanc de neu.
Els vins 'Evolució' i 'Imagine' obtenen dos bronzes
La participació d’Andorra al DWWA suposa un pas històric per al reconeixement internacional de la producció vinícola andorrana, segons detalla Casa Auvinyà, ja que aquest concurs acull vins de 57 països, que són tastats i valorats per un jurat format per 248 experts. És la primera vegada que el celler es presenta al concurs i ha aconseguit el reconeixement per ambdós vins.