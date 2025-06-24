SUCCESSOS
Detingut un home de 36 anys per agredir la seva parella
La policia n’ha arrestat cinc més per conduir sota efectes de l’alcohol
La policia va detenir dissabte a la matinada un home de 36 anys perquè hauria agredit la seva parella en un domicili d’Escaldes-Engordany.
La policia ha arrestat cinc persones la darrera setmana que conduïen sota els efectes de l’alcohol, una d’elles implicada en un accident de circulació amb una taxa d’alcoholèmia d’1,73. Es tracta d’un motorista de 48 anys que va ser detingut diumenge al matí un cop va ser donat d’alta de l’hospital. Havia tingut un accident dissabte al vespre quan circulava en sentit ascendent i va perdre el control de la moto a la CG1, a Santa Coloma. Va col·lidir, primer, contra un cotxe que també circulava en sentit pujada i, a continuació, contra un segon turisme que circulava en sentit descendent.
Dissabte a la nit, la policia va detenir un motorista, de 21 anys, amb un positiu d’1,10 i el permís suspès a Encamp. També amb el permís suspès la Policia va arrestar, divendres al matí a Canillo, un altre home de 30 anys. Un altre conductor de 21 anys va ser detingut, la matinada de divendres a la capital, amb una alcoholèmia d’1,75 a una rotonda de la carretera de l’Obac, a Escaldes-Engordany. La matinada de dimecres a Andorra la Vella es va arrestar un home de 54 anys amb un positiu de 0,92 i un turista de 42 anys a Sant Julià dilluns a la tarda, per conduir en estat d’embriaguesa amb una taxa de 2,05.