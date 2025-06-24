Reconeixement
Caldea entrega els premis als quatre guanyadors del concurs de dibuix per a infants
S'han presentat 145 làmines
Caldea ha acollit aquesta tarda l'entrega de premis del sisè concurs de dibuix per a infants. Quatre han estat els guanyadors de les diverses categories i hi ha hagut vuit obres finalistes del total de 145 làmines que s'han presentat al concurs. Les quatre obres guanyadores i les vuit finalistes s'exposen temporalment a Caldea fins a mitjan setembre. En la primera categoria, per participants de 3 i 4 anys, la guanyadora ha estat Simona Vázquez, mentre que en infants de 5 i 6 anys ha estat Adam Taouil. Julen Moro ha guanyat en la categoria de participants entre 7 i 8 anys i India Rodríguez en la de 9 i 10 anys.
El jurat ha fet entrega als guanyadors de cada categoria d’un lot amb una entrada familiar a Caldea amb accés gratuït per a 2 adults i 2 infants de 3 a 11 anys, i un barnús; una entrada familiar per a un màxim de 5 persones i un lot de marxandatge del Museu Carmen Thyssen, i la cotització trimestral per al taller d’Arts Plàstiques a l’Espai d’Art del comú d’Escaldes.