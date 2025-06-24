EDUCACIÓ
Andorra Sostenible vol fomentar la natura amb activitats d’estiu
Andorra Sostenible ha preparat per aquest estiu un programa d’activitats gratuïtes a l’aire lliure per fomentar el coneixement del medi natural i la biodiversitat d’Andorra. L’oferta inclou tallers i sortides guiades per a tots els públics, amb l’objectiu de promoure una relació sostenible amb la natura. El calendari s’inicia el 2 de juliol amb un taller de pesca educativa a Ordino per a infants i joves, i continua amb sortides com el circuit interpretatiu al Comapedrosa l’endemà, una visita a la presa de Cabana Sorda amb FEDA el 12 de juliol i una ruta pel Rec del Solà a Andorra la Vella el 31 de juliol.