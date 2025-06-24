Seguretat
Andorra Endavant assegura que la policia està "desbordada"
El grup parlamentari reclama "alliberar-los de tasques administratives innecessàries"
Andorra Endavant assegura que la policia està "desbordada, no només pels delinqüents, sinó també per la paperassa". El grup parlamentari afirma que la burocràcia "els roba hores que haurien de dedicar a patrullar els carrers, a prevenir els delictes i a protegir la ciutadania". En aquest sentit, Andorra Endavant creu que la sensació d'inseguretat està en augment al Principat i per aquest motiu reclamen més efectius policials i millor retribuïts, així com "alliberar-los de tasques administratives innecessàries, digitalitzar i simplificar procediments, i permetre que tornin a fer allò per al que han estat formats: garantir la seguretat de tothom".