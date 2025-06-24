IDENTIFICACIÓ
Andorra Endavant aposta per un document nacional propi
El grup parlamentari d’Andorra Endavant va proposar ahir la creació d’un document nacional d’identitat (DNI), amb l’objectiu de millorar la gestió documental i la identificació de la ciutadania. Segons el grup, aquesta iniciativa permetria gestionar millor els estocs de passaports i evitar les possibles ruptures de provisió.
A més, el nou document facilitaria els tràmits interns amb l’administració, actuaria com a alternativa pràctica en cas de pèrdua o robatori del passaport, i contribuiria a incrementar la seguretat en la gestió documental estatal. Els consellers han sol·licitat al Govern que presenti les conclusions dels estudis previs davant la comissió legislativa abans de finalitzar l’any.
D’altra banda, el grup també va registrar una bateria de preguntes escrites relacionades amb les destitucions de direccions en centres educatius i el model de governança escolar.