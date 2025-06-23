DARRER TRAM DE LA NEGOCIACIÓ
San Marino preveu l’acord a final d’any
El Govern confia a resoldre els últims punts tècnics i culminar el procés d’associació
El secretari d’Estat de San Marino, Luca Beccari, ha assegurat que l’objectiu és culminar el procés de ratificació de l’acord d’associació amb la Unió Europea abans de finalitzar aquest any. Així ho va anunciar en el marc d’una conferència de premsa del Congrés d’Estat, celebrada la setmana passada.
Beccari va explicar que les negociacions amb Brussel·les avancen a bon ritme, especialment després de les darreres trobades bilaterals i les reunions tècniques. Segons el secretari, s’han superat diversos obstacles formals i s’ha pogut tancar, pràcticament, el document denominat clarifying addendum, clau per entendre les especificitats de les relacions entre San Marino i Itàlia dins l’arquitectura de l’espai econòmic europeu.
Beccari veu el pacte com una eina per al desenvolupament econòmic sostingut
Un dels punts centrals del procés és la necessitat de garantir que l’acord tingui en compte la mida i estructura institucional de San Marino, així com la seva neutralitat històrica. En aquest sentit, Beccari va destacar que les converses amb la Comissió Europea han estat constructives i basades en el respecte mutu. Tot i que encara queden qüestions tècniques obertes, com la regulació de les anomenades empreses mestres o la seva compatibilitat normativa amb la UE, el Govern confia que seran resoltes properament.
L’acord d’associació ha estat una prioritat estratègica per a San Marino, que veu en aquest instrument una via per assegurar una major integració econòmica i normativa amb el mercat únic europeu, sense renunciar a la seva sobirania. Beccari va posar en valor que San Marino no busca una adhesió completa a la UE, sinó una col·laboració a mida que permeti a ciutadans i empreses beneficiar-se de l’accés regulat als serveis i mercats europeus.
El secretari d’Estat va remarcar la importància que aquest acord suposa per a les generacions futures. Va afirmar que establir un marc estable i clar amb Europa representa “una oportunitat de desenvolupament que no es pot desaprofitar” i que ha de garantir “seguretat jurídica i projecció internacional” per a l’economia del país. A més, va insistir en la transparència del procés i en la voluntat del Govern de compartir els detalls amb el Consell Gran i General abans de procedir a qualsevol ratificació formal.
Com a mostra de l’estreta col·laboració amb les institucions comunitàries, el secretari va anunciar que el vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, serà l’orador oficial a la cerimònia d’insediment dels Capitans Regents l’1 d’octubre.