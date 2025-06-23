Medi Ambient
La producció de fusta augmenta un 140% el 2024
El total va ser de 240 tones
L'aprofitament dels boscos d'Andorra ha permès que durant el 2024 s'hagin produït un total de 240 tones de fusta. Aquesta xifra, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, equival a un 140% més que l'any anterior, trencant així amb una tendència de quatre anys consecutius de davallada en la producció forestal. De fet, el 2023 va ser l'any amb la menor producció de fusta des del 2016, amb només 100 tones.
Per parròquies, només tres han registrat producció de fusta el 2024. Andorra la Vella ha estat la parròquia amb una producció més elevada amb 110 tones, equivalent al 45,8% del total anual. La segueix Canillo, amb 80 tones, el 33,3% de la producció, i Encamp amb 50 tones, que representa el 20,8% de la producció del 2024.
Des del 2017, la Massana continua sent la parròquia amb més producció de fusta del país, amb 886 tones en total, tot i no haver generat cap tona el 2024, seguida d'Encamp (464 tones), Andorra la Vella (420 tones) i Sant Julià de Lòria (331 tones). Per contra, les parròquies que han produït menys fusta en els darrers vuit anys a partir de l'aprofitament dels boscos han estat Canillo (239 tones), Ordino (148 tones) i Escaldes-Engordany (68 tones).