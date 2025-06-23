Successos
Controlat un motorista amb 1,1 d'alcoholèmia i amb el permís suspès
El motorista accidentat dissabte va donar una taxa d',1,73
La policia ha informat de la detenció d'un motorista que conduïa per l'avinguda de la Bartra, a Encamp, en estat d'embriaguesa i que tenia el permís suspès. L'home de 21 anys va donar 1,10 en el control d'alcoholèmia que se li va fer quan circulava per la General 2, a Encamp, en sentint ascendent envaint el carril contrari, assenyala el cos de seguretat. El jove va ser acusat d'un delicte contra la seguretat col·lectiva i un altre contra l'Administració de Justícia.
L'arrestat a Encamp ha estat el segon motorista controlat per conduir sota els efectes de l'alcohol. El primer va ser l'home de 48 anys que va patir un accident dissabte a la tarda a Santa Coloma, que va donar una taxa positiva d'alcoholèmia d'1,73 grams per litre de sang. El cos de seguretat indica que el motorista va ser detingut diumenge al matí quan va rebre l'alta hospitalària després de ser atès per les lesions que es va ver en caure de la moto.
El servei d'ordre detalla que el motorista circulava en sentit pujada per la General 1 a Santa Coloma a un quart de vuit de la tarda quan va perdre el control de la motocicleta. La caiguda va provocar una topada contra un cotxe que transitava també de pujada i després va xocar contra un turisme que circulava en sentit descendent.
Aldarulls a un bar de Sant Julià
La taxa més elevada dels cinc detinguts la setmana passada va ser la d'un turista de 42 anys controlat dilluns a la tarda circulant per Sant Julià amb 2,05 d'alcoholèmia després de causar aldarulls a un bar de la parròquia. Un quart conductor ha estat arrestat després que una patrulla veiés com accedia a la rotonda de la carretera de l'Obac, a Escaldes, a gran velocitat. La policia exposa que l'arrestat és un jove de 21 anys que va donar una taxa d'1,75 la matinada de divendres. I el cinquè conductor ebri va ser un home de 54 anys amb 0,92 de taxa, arrestat dimecres a Andorra la Vella.
Circular amb el permís de conduir suspès ha motivat una segona detenció, la d'un home de 30 anys, enxampat pels agents divendres al matí a Canillo, en un control a la General 2.
L'última intervenció de la qual informa la policia en el balanç setmanal és l'arrest d'un home de 47 anys que tenia una ordre de recerca i detenció "per incomplir reiteradament" una pena d'arrest nocturn a la presó de la Comella.