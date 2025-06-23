Medi Ambient
L'ONU reconeix Andorra per la transparència en acció climàtica
Andorra ha estat el primer país a culminar davant l'ONU el cicle de revisió sobre transparència climàtica de l'Acord de París, segons informa el Govern. L'executiu destaca que la comunitat internacional ha reconegut el Principat com "un referent en la tasca de transparència i comunicació sobre l'acció climàtica que està desenvolupant" en la 62a reunió dels òrgans subsidiaris de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) que s'ha celebrat a la ciutat alemanya de Bonn.
El reconeixement es basa en la revisió a fons pels experts designats per l'ONU i els països de l'acord de l'Informe Biennal de Transparència, que recull informació sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle nacionals actuals i històriques, els objectius de reducció i les mesures i polítiques d'acció climàtica, exposa el Govern. I recorda que el mecanisme de transparència derivat de l'Acord de París fixa l'obligació de tots els països signants a entregar cada dos anys un informe explicant els compromisos i avenços realitzats per fer front el canvi climàtic.
El país ha estat representant a la trobada pel director de la secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, Carles Miquel, que ha assenyalat que arribar als objectius marcats "és molt més que un assoliment tècnic: és una declaració de voluntat política i de compromís". I ha afegit que "la transparència no és només un procès tècnic, sinó una eina política, un motor d'ambició i un pilar a la cooperació", segons recull un comunicat.