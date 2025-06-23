REPORTATGE
L’expulsió del pescador
El tribunal superior de justícia ha avalat la retirada del permís de residència a un peruà que va marxar a Espanya a treballar de pescador.
El Tribunal Superior de Justícia ha confirmat la decisió del Govern de revocar l’autorització de residència i treball d’un ciutadà de nacionalitat peruana amb una trajectòria de més de dues dècades al país. L’home, que estava inscrit al Registre Central d’Immigració des de l’any 2002 i comptava amb una autorització en vigor fins al 2026, ha vist com el tribunal desestimava el seu recurs d’apel·lació i validava l’actuació administrativa. La decisió es fonamenta en el fet que no havia residit ni treballat al Principat de manera permanent i efectiva durant els darrers anys, contravenint així els requisits establerts per la Llei d’immigració.
El recurrent, pescador de professió, va estar treballant en un vaixell a Espanya durant vuit mesos els anys 2021 i 2022, i quatre mesos més el 2023. Aquestes absències, segons el tribunal, no responen a cap dels supòsits excepcionals que permeten interrompre temporalment la residència sense perdre el dret a renovar l’autorització. El ciutadà va reconèixer davant la Policia que havia marxat voluntàriament del país per continuar la seva formació en pesca marítima i, posteriorment, per exercir com a pescador. També va admetre que no havia cotitzat a la CASS de forma regular des del 2019, ni havia reprès cap activitat laboral significativa a Andorra des del seu retorn, excepte per unes hores extres puntuals el gener del 2024.
Tot i aquesta situació, l’home va intentar argumentar davant del tribunal que la seva absència estava justificada pel fet que havia de sostenir econòmicament la seva família, composta per la seva esposa i dos fills menors d’edat, nascuts a Andorra i amb nacionalitat andorrana. Reclamava que l’anul·lació del permís vulnerava el dret dels infants a créixer amb el pare, així com el dret a la vida familiar protegit per diversos convenis internacionals. A més, insistia que no es tractava d’una persona nouvinguda, sinó d’algú amb un fort arrelament al país i amb la voluntat de continuar vivint-hi amb la seva família.
No obstant això, el Tribunal ha considerat que aquests arguments no podien prevaldre per damunt del principi de legalitat. A la sentència, es remarca que l’anul·lació del permís no equival a una expulsió forçosa i, per tant, no activa la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que exigeix una ponderació específica dels vincles familiars en casos de deportació. En aquest cas, segons el tribunal, es tracta d’una aplicació objectiva i proporcional de la normativa vigent, sense arbitrarietat ni discriminació.
La resolució també exposa que el fet d’haver escollit la professió de pescador, que per la seva naturalesa comporta absències prolongades i repetides del territori andorrà, és incompatible amb la residència efectiva que exigeix la legislació. En aquest sentit, el tribunal recorda que no es pot al·legar una vulneració del dret a la vida familiar quan és el mateix interessat qui, de manera voluntària, renuncia a mantenir una presència estable al país.
Amb tot, la sentència del Tribunal Superior no tanca completament la porta a la regularització de la seva situació. El Govern ha assenyalat que l’afectat pot presentar una nova sol·licitud d’immigració adaptada a la seva realitat actual. Tanmateix, la resolució judicial confirma que l’anul·lació del permís és ajustada a dret i desestima el recurs sense imposar cap condemna en costes. La decisió ja és ferma i executiva, i suposa un precedent més en l’aplicació estricta de les condicions de residència i treball per als estrangers al Principat.