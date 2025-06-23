Turisme
L'entrada de visitants baixa quasi un 7% al maig
El descens s'ha registrat en el col·lectiu de francesos i d'altres nacionalitats
Andorra ha rebut 513.621 visitants al maig, que suposen un 6,8% menys de visitants en comparació amb el mateix mes del 2024, segons publica Estadística. El descens ha estat més destacat en el nombre d'excursionistes amb 364.848, un 11,3% per sota de l'any anterior, i els turistes que han fet estada al Principat han pujat fins a 148.773, que representen un 6,4% de creixement.
El recull indica que la caiguda d'excursionistes ha estat motivada per la baixada en un 34,3% dels d'altres nacionalitats i un 7,2% dels francesos. L'arribada d'espanyols ha augmentat un 7,6% en el cas dels que fan nit al país, de 104.912 a 112.931, i un 1,5% en el cas dels visitants d'unes hores, que han passat de 83.817 a 85.113.
Les pernoctacions mitjanes han pujat fins a 2,3 de manera global al maig. La variació més alta ha estat d'1,7 a 2,7 per al grup de turistes d'altres nacionalitats, els espanyols passen de 2,3 a 2,4 i els francesos, d'1,9 a 2. El tipus d'allotjament més escollit per fer estada al Principat ha estat l'hotel, amb 179.785 pernoctacions, seguit de l'habitatge d'amics o familiars, amb 57.446 nits.
Les compres han tornat a ser el motiu majoritari de la visita a Andorra, amb un 61,1% dels casos, la natura ha portat un 11,7% dels visitants, i el 9% ha vingut al país per visitar a familiars i amics, segons detalla Estadística. El perfil del visitant segueix liderat per les parelles, tot i que baixen del 39% al 37% durant el mes passat, i també les famílies, que passen d'un 38% a un 33%. La tipologia que creix és la d'amics, del 15% al 17%, i les persones que han vingut soles, del 7% al 10%.