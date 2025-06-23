EDUCACIÓ
L’edicte extern per a 6 places de docent es convocarà entre el setembre i l’octubre
Els dos d’interns han cobert 20 de les 26 places de català i ciències socials
La segona convocatòria interna per consolidar places de professor de català i ciències socials ha deixat en 6 les places vacants, 4 de docents de català i 2 de ciències socials. Sis places que seran objecte d’un altra convocatòria entre finals de setembre i principis d’octubre, que és quan el ministeri d’Educació té previst convocar el primer dels edictes que serà extern. Vol dir que aquest cop es podran presentar professionals aliens a l’administració, que disposin de les titulacions i compleixin els requisits, i també els treballadors interins amb menys de cinc anys de trajectòria a Andorra.
Els professors hauran de superar encara deu mesos de prova
Aquest curs s’han dut a terme dos edictes interns per a la cobertura del que en un inici eren 26 places. El primer va comportar molt ressò, també polític, per l’elevat grau de suspensos malgrat que hi aspiraven interins de llarga trajectòria (més de cinc anys); el ministeri va defensar que les proves estaven ben plantejades i va situar en factors com els nervis i la pressió dels candidats els resultats. En aquella primera convocatòria únicament es van cobrir sis places. La segona –que a diferència de la primera era interna però s’obria a treballadors d’altres administracions: de justícia, comuns, Consell General i organismes adscrits al parlament– s’ha tancat aquest mes i de les 20 places ofertes, se’n han cobert 14. Eren 11 per a professors de català i hi ha hagut 7 aprovats i 9 per a ciències socials i hi ha hagut idèntica xifra d’aptes, 7, després de superar les proves oral, escrita i psicotècnica. Per tant, han quedat les 6 places a cobrir esmentades.
Els llocs de feina a adjudicar en aquest segon edicte eren, per a català, un a l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, dos a la de secundària d’Encamp, un per a FP i set més per a l’àrea de formació andorrana, que s’ocupa d’impartir tant aquesta assignatura com la de ciències humanes i socials als sistemes educatius francès i espanyol. Quant a la matèria de ciències socials, les nou places es distribuiran en tres per a l’escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp, una per a la de segona ensenyança d’Ordino i cinc per a formació andorrana. Un cop es faci l’assignació de destinacions, es determinarà quines sis vacants queden per al proper edicte. Els candidats aptes s’incorporaran al lloc de feina el proper 1 de setembre ja com a treballadors públics fixos malgrat que durant un curs estaran en període de prova fins a consolidar la plaça de funcionari. El procés fa part del pla ministerial de reduir interins, convocant aquelles posicions que s’ha constat que són estructurals i no fruit de necessitats temporals.