SUCCESSOS
Un incendi a Oliola obliga a tallar l’accés a Andorra des de Ponts
Un incendi forestal a Oliola, Lleida, va obligar a tallar dues carreteres d’accés al Principat, la C-1412a entre Ponts i Vilanova de l’Aguda i la L-313 a Oliola, ahir per la tarda. Es van veure afectats molts residents que tornaven al Principat després del cap de setmana o que en surtien. Segons van fer saber alguns afectats al Diari, els obligaven a desviar-se cap a Artesa de Segre. Els qui eren coneixedors de la notícia i sortien d’Andorra, baixaven via Solsona.
Segons els bombers de Catalunya, van rebre l’avís a les 18 hores, d’un incendi iniciat en un camp de blat. El cos va demanar el confinament del nucli de Plandongau i dels masos aïllats. L’àrea de treball, segons van estimar, era d’unes 189 hectàrees, tot i que no significa que s’haguessin cremat totes. El cos es va activar amb mitjans aeris, però el mal temps els va obligar a retirar-se i hi van estar treballant sobre el terreny 35 dotacions terrestres.
El confinament de la població es va aixecar pels volts de les 22.30 hores i els bombers catalans van informar que des de l'inici de l'incendi hi van treballar 129 efectius per sufocar les flames, que corresponen a 41 dotacions i un helicòpter que es va haver de retirar per la tempesta.