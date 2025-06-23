Educació
Destituït l’equip directiu de l’Escola Andorrana d’Ordino
Encara no s'ha anunciat qui assumirà la responsabilitat de la direcció, però una de les opcions que guanya força és la d'Eva Choy
La decisió de la directora de l'escola de l'Escola Andorrana, Olga Moreno, de substituir simultàniament els tres membres de l’equip directiu de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino ha provocat sorpresa i desconcert en la comunitat educativa local. La mesura, adoptada en plena finalització del curs i sense previ avís, ha deixat el centre sense figures de referència, generant inquietud entre el professorat i les famílies.
La directora, Esther Pérez, i les dues caps d’estudi han estat destituïdes de les seves funcions després de dos cursos al capdavant del projecte educatiu. Fins fa pocs dies, des del mateix departament s’havia estat treballant amb la directora per explorar possibles recanvis per a les caps d’estudi, ja que era coneguda la voluntat d’una d’elles de no continuar. Aquest procés semblava indicar continuïtat en la direcció general, fins que divendres passat es va comunicar també la seva destitució.
Segons fonts consultades, no hi ha constància de problemes greus ni d’irregularitats en la gestió que expliquin una decisió d’aquest abast. Tot i això, es reconeix que les relacions internes no haurien estat fluides. Encara no s’ha anunciat qui assumirà la responsabilitat de la direcció, però una de les opcions que guanya força és la d’Eva Choy, excònsol menor de la parròquia entre el 2020 i el 2023.