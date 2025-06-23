OPERACIÓ POLICIAL
El ‘cas Forex’ es desinfla malgrat l’impacte internacional que va tenir
L’únic encausat continua residint al Principat després de renovar tres cops el permís de residència i oferint formació en inversions de trading
Molts hauran oblidat la macroopreació Forex, lligada a un nom, el de Gonzalo Sapiña, a qui se’l va acusar de delictes majors d’activitat financera, estafa qualificada, associació il·lícita i blanqueig de diners. Una operació de pel·lícula amb Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia andorrana i Europol, assalt a dos domicilis simultàniament i gran ressò internacional. L’operació, el gener del 2021, va portar a la detenció de Sapiña (propietari de GNZ Trading). Es van detenir sis persones -espanyols de 20 a 34 anys- relacionats amb una acadèmia de cursos d’inversió en Forex i criptomonedes, amb seu a Andorra.
A la Batllia, algun policia li va dir a Sapiña que acabaria a la Comella. Tot ho apuntava. El desplegament i els delictes imputats feien pensar que la batlle optaria per la presó preventiva. Quatre anys i mig, continua vivint a la mateixa casa de la carretera d’Engolasters, manté el seu passaport espanyol, se li ha renovat tres cops el permís de residència. “El sentiment és d’impotència, de viure un malson, però jo i la meva parella seguim a Andorra perquè en tot moment hem dit la veritat”, explica en una conversa amb el Diari. Va quedar en llibertat amb càrrecs amb tota la documentació, sense cap denúncia en la seva contra, tampoc del fiscal: “Si hagués fet alguna cosa delictiva, seguiria a Andorra tenint l’oportunitat de marxar?”. Ell i la seva parella estan convençuts que tot acabaré bé. De fet, continua fent la mateixa feina, formació de trading: “Sempre aviso que si no es tenen coneixements, no es facin aquests cursos”, remarca
Explosius
Tenen moltes preguntes sense respostes. Els agents van entrar rebentant una porta amb explosius: “Eren les 17.30 hores i estàvem al carrer, els vaig dir que obriria la porta amb clau i que els donava totes les contrasenyes, però van optar per rebentar una de les portes exteriors”. La causa va arribar per una comissió rogatòria de la justícia espanyola el 25 de març del 2020. Tot per una denúncia d’una dona d’Alp que havia perdut 560.000 euros amb un broker “i que va dir que no em coneixia de res”, assegura.
L’influencer es mostra molt decebut, especialment amb els mossos, i més concretament amb un agent de la Seu d’Urgell que va actuar al seu domicili. Afirma que “va dir en públic el meu nom i que si no hi ha proves, que ja sortirien.
Em va donar per culpable sense judici”. La batlle ha tornat a fer una quarta comissió rogatòria a Espanya, i probablement com les altres no tindrà resposta. L’influencer recorda que els nois que col·laboraven en la seva acadèmia van quedar en llibertat sense càrrecs. Sobre la seva situació, comenta que es van emportar ordinadors amb les contrasenyes, mòbils, i al sumari es diu que no hi ha res concloent”. I se segueix preguntant “per què no ens criden per declarar”.