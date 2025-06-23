OPERACIÓ POLICIAL

El ‘cas Forex’ es desinfla malgrat l’impacte internacional que va tenir

L’únic encausat continua residint al Principat després de renovar tres cops el permís de residència i oferint formació en inversions de trading

El Nissan, al pàrquing de Sapiña.

El Nissan, al pàrquing de Sapiña.

Andorra la Vella

Molts hauran oblidat la macroopreació Forex, lligada a un nom, el de Gonzalo Sapiña, a qui se’l va acusar de delictes majors d’activitat financera, estafa qualificada, associació il·lícita i blanqueig de diners. Una operació de pel·lícula amb Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia andorrana i Europol, assalt a dos domicilis simultàniament i gran ressò internacional. L’operació, el gener del 2021, va portar a la detenció de Sapiña (propietari de GNZ Trading). Es van detenir sis persones -espanyols de 20 a 34 anys- relacionats amb una acadèmia de cursos d’inversió en Forex i criptomonedes, amb seu a Andorra.

La granada que va utilitzar la policia

La granada que va utilitzar la policiaJoan Ramon Baiges

A la Batllia, algun policia li va dir a Sapiña que acabaria a la Comella. Tot ho apuntava. El desplegament i els delictes imputats feien pensar que la batlle optaria per la presó preventiva. Quatre anys i mig, continua vivint a la mateixa casa de la carretera d’Engolasters, manté el seu passaport espanyol, se li ha renovat tres cops el permís de residència. “El sentiment és d’impotència, de viure un malson, però jo i la meva parella seguim a Andorra perquè en tot moment hem dit la veritat”, explica en una conversa amb el Diari. Va quedar en llibertat amb càrrecs amb tota la documentació, sense cap denúncia en la seva contra, tampoc del fiscal: “Si hagués fet alguna cosa delictiva, seguiria a Andorra tenint l’oportunitat de marxar?”. Ell i la seva parella estan convençuts que tot acabaré bé. De fet, continua fent la mateixa feina, formació de trading: “Sempre aviso que si no es tenen coneixements, no es facin aquests cursos”, remarca

Explosius

Tenen moltes preguntes sense respostes. Els agents van entrar rebentant una porta amb explosius: “Eren les 17.30 hores i estàvem al carrer, els vaig dir que obriria la porta amb clau i que els donava totes les contrasenyes, però van optar per rebentar una de les portes exteriors”. La causa va arribar per una comissió rogatòria de la justícia espanyola el 25 de març del 2020. Tot per una denúncia d’una dona d’Alp que havia perdut 560.000 euros amb un broker “i que va dir que no em coneixia de res”, assegura.

“Jo i la meva parella seguim vivint a Andorra perquè en tot moment hem dit la veritat”Gonzalo Sapiña, Influencer

L’influencer es mostra molt decebut, especialment amb els mossos, i més concretament amb un agent de la Seu d’Urgell que va actuar al seu domicili. Afirma que “va dir en públic el meu nom i que si no hi ha proves, que ja sortirien.

“Els vaig dir que obriria la porta amb clau però van optar per fer servir explosius”Gonzalo Sapiña, Influencer

Em va donar per culpable sense judici”. La batlle ha tornat a fer una quarta comissió rogatòria a Espanya, i probablement com les altres no tindrà resposta. L’influencer recorda que els nois que col·laboraven en la seva acadèmia van quedar en llibertat sense càrrecs. Sobre la seva situació, comenta que es van emportar ordinadors amb les contrasenyes, mòbils, i al sumari es diu que no hi ha res concloent”. I se segueix preguntant “per què no ens criden per declarar”.

LA POLICIA VOLIA FER "ÚS PÚBLIC" DE DOS DELS VEHICLES QUE VAN SER EMBARGATS

Tres cotxes d’alta gamma estan als seus aparcaments. No es poden tocar, perquè estan immobilitzats, entre ells un model de col·leccionistes, un Nissan GTR valorat en 150.000 euros que va ser donat de baixa segons es va justificar per un error informàtic, explica Sapiña. La justícia va rebutjar la petició del ministeri de Justícia i Interior de donar un ús públic a dos dels vehicles d’alta gamma embargats a Sapiña. Es tracta d’un Range Rover i un Mercedes AMG A45 MATIC. El Ministeri Fiscal es va oposar a la petició ministerial, argumentant que l’influencer havia manifestat la seva voluntat de conservar els vehicles i assumir-ne el manteniment. La batlle va desestimar l’ús públic i va autoritzar el trasllat. A la mateixa resolució, s’hi afegeixen dos vehicles més -el Nissan GT-R i les motocicletes KTM 125 EXCW i Benelli TNT 125-, que no formaven part de la petició inicial del Govern però que també es conservaran al mateix espai a proposta de la defensa. Cap d’aquests béns embargats podrà ser usat ni venut, ja que estan sota custòdia judicial i formen part de la investigació. Cap d’ells pot ser utilitzat.

