Identificació
Andorra Endavant proposa la creació d'un document nacional d'identitat
El grup parlamentari demanen al Govern que presenti les conclusions dels estudis davant la comissió legislativa corresponent abans de finalitzar l'any
Andorra Endavant proposa la creació d'un document nacional d'identitat en format targeta per "millorar" la gestió documental i la identificació ciutadana. La proposta pretén "millorar la gestió dels estocs de passaports, per evitar futures ruptures de subministrament i garantir la continuïtat del servei", apunta el grup parlamentari, així com "facilitar tràmits interns amb l'administració, oferir una alternativa pràctica en cas de pèrdua o robatori del passaport, i incrementar la seguretat de la gestió documental estatal". Per aquest motiu, els consellers d'Andorra Endavant demanen al Govern que presenti les conclusions dels estudis davant la comissió legislativa corresponent abans de finalitzar l'any.
El grup parlamentari també ha entrat una bateria de preguntes escrites al Govern en relació amb les destitucions de direccions de centres educatius i el model de governança escolar. El grup vol conèixer el perquè de les destitucions i els mecanismes de seguiment que s'han activat abans d'arribar a la destitució.