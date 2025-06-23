PROPOSTA
Aliança Catalana planteja un rol estratègic per a Andorra
Jordi Aragonès defensa que podria facilitar la viabilitat logística i diplomàtica d’una declaració unilateral d’independència catalana
Jordi Aragonès, historiador i dirigent del partit Aliança Catalana -formació independentista d’extrema dreta-, sosté en un article d’opinió que Andorra podria jugar un paper estratègic en cas que Catalunya restituís el seu estat de manera unilateral. L’autor traça un paral·lel amb la Rhodèsia dels anys 60 i 70, que, malgrat el bloqueig internacional, va aconseguir mantenir la seva operativitat gràcies a aliances amb estats veïns com Moçambic o Sud-àfrica. Segons Aragonès, Andorra podria assumir un rol similar: “Esdevé un dels elements més interessants, i alhora menys explorats, quan es planteja la nostra secessió”. Considera que la cooperació del Principat hauria de ser discreta però profitosa, i que “la comunitat internacional ha de veure que serà molt més costós combatre la política dels fets consumats que acceptar, de manera ordenada, la nova realitat”.
L’article defensa la possibilitat d’impulsar acords de cogestió o cosobirania en tres infraestructures clau: l’N‑145, entre la Seu d’Urgell i la frontera; l’N‑260, via d’accés a l’aeroport d’Andorra-la Seu; i l’aeroport mateix, amb l’objectiu d’obtenir un codi aeri andorrà per operar vols comercials o logístics sota bandera andorrana. A més, proposa crear una plataforma logística dins del territori del Principat per reetiquetar mercaderies catalanes.
També destaca el paper institucional del copríncep episcopal, titularitzat per l’arquebisbe de la Seu d’Urgell, i apunta que hauria de ser “una figura acuradament atesa” des de Catalunya. L’objectiu seria garantir una complicitat tàcita que permetés esquivar eventuals sancions internacionals.