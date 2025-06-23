PROJECTE VIDA
Acció per sensibilitzar contra l’estigma de les addiccions
Projecte Vida va presentar ahir la segona edició de la seva campanya de sensibilització contra l’estigma associat a les addiccions. L’acció es llançarà avui i coincidirà amb la commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, que se celebra el 26 de juny.
Amb el lema L’addicció no té una cara concreta. Pot ser la d’algú que estimes, la campanya pretén humanitzar les addiccions, visibilitzar els efectes negatius de l’estigma i l’autoestigma, i impulsar una transformació social que promogui una visió empàtica i informada. Per fer-ho, es col·locaran cartells arreu del país.
El projecte incideix en els efectes de l’estigma, que es pot manifestar tant a nivell social com a nivell intern, en el moment en què aquests individus acaben assumint la culpa i renunciant a cercar ajuda professional.