TROBEM EL TEMA "SUMMAMENT DELICAT"
Acció és “optimista” amb l’avortament
Confien a complir amb el termini marcat per Espot de despenalitzar-lo en aquest mandat
Entre les carpetes sobre la taula que el Cap de Govern té en l’actualitat, segurament la de major impacte social sigui la despenalització de l’avortament. Amb la voluntat de proporcionar un dret nou a la ciutadania, Espot ha promès assolir-lo i que el procés compti amb el vistiplau de l’administració per tal de fer un seguiment dels casos, i que no sigui, com fins ara, a esquena de l’Estat. Entrats ja a mig mandat i amb un horitzó màxim d’acordar-lo amb la Santa Seu dins d’aquesta legislatura —de fet, Espot vol entrar a tràmit la modificació abans que acabi l’any—, des dels seus companys d’Acció en la coalició de la majoria parlamentària confien a arribar-hi.
Advoquen per fer passes més lentes però fermes per ser “un estat modern”
“Realment, els darrers inputs que tenim em tranquil·litzen moltíssim”, va dir l’únic conseller general d’Acció, Marc Magallón, en una conversa amb el Diari. En aquest sentit, el també president del partit des de febrer puntualitza encara més la seva afirmació en l’espai temporal: “Vull ser molt optimista amb aquesta afirmació que ha agafat el cap de Govern perquè penso que, amb els inputs que hem rebut en els darrers mesos des de la defunció del papa Francesc, penso que tot s’està encaminant perquè així sigui”, va reblar.
Des de la defunció de Francesc, Magallón veu “inputs” direcció a despenalitzar
Unes declaracions que encara ajusta més en el temps, i creu que tant amb el nomenament del ja copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano Pentinat com amb les seves declaracions el dia de la festa del Canòlich a inicis de mes, la línia que ha adoptat la Cúria va en la mateixa direcció que Govern. “Les seves primeres declaracions el dia de la festa del Canòlich em deixen realment molt tranquil per l’esdevenidor d’aquest tema”, va afirmar. Aquell dia, Serrano-pentinat va defensar, literalment, fer un acompanyament a les persones que més pateixen i que es puguin trobar en una situació difícil i, per tant, fer costat en cada moment. Unes declaracions que, òbviament, s’han de llegir entre línies, però que sense cap dubte condueixen cap a un apropament a la postura que defensa Govern.
No obstant això, des de la formació són conscients del pes de la decisió a l’altre cantó de la negociació. “Aquesta és una qüestió delicada. Pensem que el nostre cap d’estat és qui és i, per això, és un tema summament delicat”, va apuntar Magallón, que va valorar la feina del ministre Baró en les converses amb el Vaticà i l’històric del país, que ja fa “força” anys que treballa per assolir la despenalització.
El president d’Acció ha reconegut que en l’àmbit polític hi ha formacions que volen que s’avanci a una velocitat més alta. “Evidentment que hi ha formacions que voldrien anar més ràpid i seré sincer, nosaltres també estem totalment a favor d’aquesta despenalització en els tres supòsits”. Aquests preveuen que es pugui avortar quan la interrupció de l’embaràs es realitza dins de les primeres 14 setmanes de gestació i sense justificació; quan existeix un greu risc per a la salut de la mare fins a la setmana 22 i quan hi ha malformacions fetals greus o incompatibles amb la vida.
Per tot això, la recepta de Magallón per assolir el dret és clara: “El nostre model d’estat i el nostre cap d’estat és qui és i potser hem d’avançar en passes més lentes però més fermes de cara a ser un estat modern”.
La majoria tanca files
Si hi ha quelcom que ha quedat clar des de l’inici de la legislatura, és la voluntat dels tres grups que formen la majoria al Consell General —sobretot de Ciutadans Compromesos (CC) i Acció en línia amb Govern— de mostrar una cara d’unitat malgrat reticències polítiques que puguin haver causat certs aspectes. Potser el més sonat són les diferències amb la llei Òmnibus, de qui l’altre líder de la segona formació en pes de la majoria, Carles Naudi, va titllar textualment d’haver fet “cessions ideològiques”. També amb el cas BPA i la suposada llei de l’oblit que es volia engegar per part dels afectats amb el suport del legislatiu. No obstant, no és així amb la despenalització de l’avortament, on a totes tres formacions no se’ls veu esquerdes en el relat conjunt.
En sengles entrevistes en aquest mitjà, tant el president parlamentari de DA, Jordi Jordana, com el líder de CC, Carles Naudi, van coincidir que les reunions i el respecte dels tempos amb el Vaticà són la condició sine qua non per “avançar” en aquest assumpte.