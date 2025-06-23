CANVIS DOCÈNCIA
El 98% d’universitaris utilitza la IA
Des de la Universitat d’Andorra recomanen tornar al paper i boli per avaluar l’estudiantat
Gairebé la totalitat d’universitaris fa ús de la intel·ligència artificial (IA) a l’hora de realitzar els seus treballs. Estem parlant del 98% dels alumnes de la Universidat d’Andorra (UdA), segons xifres facilitades per la professora del centre Carolina Poussier, que està actualment treballant en una tesi sobre el tema en qüestió. La problemàtica més gran desencadenada d’aquest fet és que “els estudiants ja no pensen per ells mateixos, els falta pensament crític”, tal com va exposar Poussier. El modus operandi utilitzat pels universitaris es limita a dirigir-se al servidor, transmetre-li la pregunta que se’ls ha demanat a ells, copiar i encolar la resposta que els genera l’aplicació d’IA i entregar el projecte.
“La redacció és més bona però si t’hi fixes el contingut és sempre el mateix”
La detecció de l’ús indegut de la IA en els treballs dels universitaris és fàcilment detectable. Les proves es plasmen en la manera de redactar i en el contingut dels documents entregats pels alumnes. Segons va explicar Poussier, “la redacció és més bona, perquè la IA, sobretot la generativa com el ChatGPT redacta molt bé, però si et fixes el contingut és sempre el mateix”. A més, “a vegades posem algunes coses als enunciats que no veuen, per poder-ho detectar, i quan fan copiar i colar en el contingut generat per la IA surten aquestes coses que hem posat una mica amagades i ja tenim la prova”. Evidentment, els alumnes que són enganxats en aquest procediment suspenen, va explicar la professora universitària.
“La IA està programada per donar una resposta sempre, quan no sap alguna cosa se la inventa”
La problemàtica es plasma tant en els projectes que els estudiants fan a casa com els de l’aula en què s’utilitza la tecnologia. Per tant, una de les solucions que proposa Poussier és el retorn “al paper i el boli”. D’aquesta manera, tot i que els universitaris l’utilitzin per preparar els exàmens, “a l’hora de la veritat es troben sols amb el paper i el boli i la resposta és d’ells”. Una altra alternativa d’avaluació dels estudiants per combatre el mal ús de la IA és enfocar la tasca en l’anàlisi del procediment que se’ls demana. Encarregar la realització d’un comentari de text “ja no és viable”, va explicar Poussier, qui recomana demanar-ne una anàlisi, “que identifiqui les parts, els avantatges, els inconvenients i que aporti l’opinió personal”.
L'UdA va redactar una guia plena de recomanacions de bon ús de la IA
La situació preocupa la professora de l’UdA, per a qui “clarament està suposant un problema”. Tot i que a Poussier li “preocuparia molt més que no la utilitzessin”, perceben el canvi en l’entrega dels treballs dels estudiants com quelcom de negatiu. Paral·lelament, però, la professora ho té clar: “no es pot prohibir l’ús de la IA”. Una eina “que està aquí per quedar-se”. Per tant, la preocupació del professorat gira entorn que els alumnes en coneguin els perills i l’utilitzin, “no per copiar sinó per aprendre, com a suport per ampliar els coneixements”.
La tasca dels docents
El rol dels docents, avui en dia, ha de centralitzar-se a ensenyar-ne les tàctiques i les estratègies d’una utilització adient. En aquesta línia, la universitat va redactar una guia plena de recomanacions tant pels docents com l’estudiantat en termes de bon ús de la IA. El document exposa un costat ètic i, també, la mostra d’utilitzar-la de manera eficient. El que cal deixar molt clar és que “la IA està programada per donar una resposta sempre, quan no sap alguna cosa se la inventa”, va explicar Poussier. Alguna de les activitats que planteja la professora a l’aula busquen que la IA doni un resultat erroni: “així se n’adonen ells mateixos que el resultat que ha generat no és ben bé el que els hauria agradat tenir”.
Poussier ha rebut fins a sis o set treballs exactament iguals
En cas que es continuïn rebent treballs fets per la IA generativa, cada professor disposa dels seus mecanismes d’avaluació. Pel que fa al cas concret de Poussier, qui afirma haver rebut fins a sis o set treballs exactament iguals, al detectar un treball massa generalitzat i molt poc personalitzat i adequat al contingut avisa als alumnes que hauran de justificar el treball a classe, presencialment i en un full, per tal de recuperar la nota. “És una cosa també de drets d’autors, que el treball que entreguen l’han de fer ells, no la intel·ligència artificial, va exposar la professora de l’UdA: “tu et pots ajudar que et millori la redacció, que et tregui els punts més importants però el treball de fons ha de ser teu”.