Estadística
37,5 milions d’euros de despesa pública en medi ambient el 2024, un 2,3% més
La despesa per càpita assoleix els 430,6 euros
El departament d'Estadística ha publicat les dades relatives en despesa pública per a la protecció del medi ambient de l'any 2024. Aquesta despesa es va situar en 37,5 milions d'euros, una quantitat que s'incrementa un 2,3% respecte de l'any 2023. La xifra representa el 3,2% del liquidat total de les administracions públiques, i sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les administracions públiques, representa un 1% en relació amb el PIB i la despesa per càpita assoleix els 430,6 euros, envers els 430,7 de l’any 2023.
Les despeses de personal han augmentat en un 10,8% respecte a l'any 2023 i ja superen els vuit milions d'euros, el que representa un 23% del total de la despesa pública destinada a la protecció del medi ambient. Les despeses de béns corrents i serveis ocupen el 54,2% del total del pressupost, una quantitat superior al milió i mig d'euros, el que representa un augment del 9,4% respecte al 2023. Al mateix temps, les transferències de capital han caigut un 16,2% respecte a l'any anterior, i baixen fins als 2.700.056 euros, la qual cosa suposa el 7,2% del total. Les transferències corrents han augmentat un 9,4% i la inversió real ha disminuït un 35%, situant-se als poc més de dos milions i mig d'euros.
L'informe anuncia que l'increment en la despesa en protecció del medi ambient ha estat per accions dutes a terme per l'ordenació de deixalles, on el cost ha superat els tretze milions d'euros, i en la protecció del medi ambient en tasques generals.