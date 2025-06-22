REPORTATGE
El paradís, més a prop que mai
Andorra i les Maldives han formalitzat un acord d’exempció mútua de visats que permetrà als seus ciutadans viatjar sense tràmits.
Per fi, el somni de fugir a les Maldives sense haver de patir pel visat serà una realitat. Amb l’estiu a tocar i el calendari demanant escapades exòtiques, arriba una notícia que farà saltar d’alegria els amants del turisme de platja i aigua turquesa: Andorra i les Maldives han signat un acord d’exempció mútua de visats. Això vol dir que, a partir de la seva entrada en vigor, els ciutadans andorrans podran viatjar al paradís sense cap paperassa prèvia. Ni visats, ni cues, ni formularis. Només caldrà agafar el passaport... i el banyador.
L’acord, signat a Nova York el 19 de setembre de 2023 i ratificat ara pel Consell General, permetrà estades de fins a 90 dies per any a qualsevol dels dos països sense necessitat de visat. Això, sempre que el motiu del viatge sigui turístic i que no es pretengui treballar o estudiar-hi, casos que continuarien requerint els tràmits habituals.
Aquest gest diplomàtic respon a l’aposta del Govern per facilitar la mobilitat internacional dels andorrans i reforçar els vincles amb països amb gran atractiu turístic. De fet, ja fa temps que l’executiu impulsa acords similars amb altres estats on els visats encara són necessaris. Ara li ha tocat el torn a un dels destins més desitjats del planeta, famós pels seus resorts de luxe sobre l’aigua, la biodiversitat marina i unes postes de sol que semblen postals. Un somni tropical que, fins ara, havia quedat una mica més lluny per culpa de la burocràcia.
Amb aquesta exempció, viatjar a les Maldives serà tan senzill com fer la maleta i escollir el vol. I qui no ha somiat mai a esmorzar amb vistes a una llacuna turquesa, fer snorkel entre mantes o deixar-se mimar en un spa flotant? Ara, això ja no serà exclusiu de les agències prèmium.
L’acord també inclou mesures de protecció en cas de pèrdua de documents o situacions de força major, així com la possibilitat de suspendre temporalment l’exempció per motius de seguretat nacional o salut pública. En definitiva, és un pacte amb garanties per a ambdues parts, però amb un missatge clar per a la ciutadania: les portes a les Maldives són obertes.
Encara no hi ha data d’entrada en vigor –falten notificacions oficials entre els governs–, però tot indica que aviat podràs reservar vol sense haver de passar pel consolat. Així que, si tens una foto de les Maldives penjada a la nevera o somies a dormir en una cabana sobre l’oceà Índic, potser ha arribat el moment de fer-la realitat. I ara, sí: el paradís ja no queda tan lluny. Ara queda només a un bitllet d’avió de llarga distància