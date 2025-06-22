Successos

El motorista ferit a Santa Coloma va donar positiu en alcoholèmia

L'home, de 48 anys, va perdre el control de la moto i va col·lidir amb dos vehicles

L’edifici del cos policial.

L’edifici del cos policial.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El motorista ferit ahir en un accident a Santa Coloma va donar positiu en alcoholèmia, segons ha informat la policia. L'home, de 48 anys, va perdre el control de la motocicleta quan circulava en sentit ascendent, col·lidint primer amb un turisme que també pujava i, posteriorment, contra un segon que circulava en sentit de baixada. El motorista va ser traslladat a l'hospital.

tracking