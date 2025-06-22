BLANQUEIG DE CAPITALS
Mònaco segueix a la llista grisa del GAFI després del toc d’atenció de la UE
El Principat continua sent considerat un país d’alt risc, segons el Grup d’Acció Financera
Mònaco es manté en la llista de països d’alt risc segons el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), segons recull el nou comunicat tècnic publicat per la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) aquest 16 de juny. El Principat figura entre les jurisdiccions amb deficiències estratègiques en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, fet que obliga les entitats andorranes a aplicar mesures reforçades de diligència deguda en qualsevol operació vinculada al territori veí. El document de la Uifand també manté altres estats com Bulgària, Veneçuela, Myanmar o Sud-àfrica dins la mateixa categoria de risc elevat, mentre que només l’Iran i Corea del Nord figuren en la classificació d’alerta màxima, amb prohibició absoluta d’operar-hi.
Renovat a la llista de GAFI, fa uns dies va ser inclòs a la de la Unió Europea
La inclusió de Mònaco no és nova. El país figura des del juny del 2024 a la coneguda “llista grisa” del GAFI. El Principat ha estat objecte d’escrutini per part d’ens com Moneyval –el Comitè d’Experts del Consell d’Europa per a l’Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme–, que han detectat mancances en el sistema de supervisió i en l’aplicació pràctica de controls, especialment en sectors com el financer i l’immobiliari. Malgrat que el govern monegasc assegura que ha aplicat gairebé totes les recomanacions, les institucions internacionals consideren que encara hi ha deficiències estructurals no resoltes.
En paral·lel, el passat 10 de juny la Comissió Europea va actualitzar la seva pròpia llista de països de risc en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme, i hi va incloure Mònaco. Aquesta incorporació s’alinea amb els criteris del GAFI i implica, a efectes pràctics, que les entitats financeres europees han d’aplicar un control reforçat a totes les operacions amb parts vinculades a Mònaco. La mesura podria ser refutada pel Consell de la Unió Europea o pel Parlament Europeu en un termini de dos mesos, però mentre sigui vigent genera un impacte directe en la reputació i operativa internacional del país.
Les conseqüències pràctiques per a les entitats andorranes són notables. Tant bancs com societats financeres i altres subjectes obligats hauran d’extremar els controls quan operin amb persones físiques o jurídiques establertes a Mònaco. Això pot suposar un augment en la càrrega documental, en els terminis de validació de les operacions i en el cost de compliment normatiu. Així mateix, es podrien incrementar les reticències a establir noves relacions comercials amb el Principat, cosa que afectaria tant la seva activitat econòmica com la seva reputació internacional com a plaça financera.
La Uifand recorda que, més enllà d’aquestes llistes oficials, els subjectes obligats a Andorra han de dur a terme la seva pròpia anàlisi de risc i aplicar mesures de control adequades en funció de cada cas. El comunicat consolida la posició de Mònaco com una jurisdicció sota vigilància reforçada.
El Diari ja havia recollit en diverses ocasions les advertències internacionals sobre el ritme lent de les reformes legislatives i operatives de Mònaco. Amb la doble inclusió en les llistes del GAFI i la Unió Europea, el Principat es troba ara en una posició especialment delicada davant els seus socis financers internacionals. Les autoritats monegasques insisteixen que la situació és temporal i que esperen sortir de la llista abans del juny del 2026.