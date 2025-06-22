Un incendi a Oliola obliga a tallar l'accés a Andorra
La c-14 i la L-313 han restringit el pas de vehicles, situació que afecta als residents que tornen al Principat
Un incendi forestal a Oliola, Lleida, ha obligat a tallar dues carreteres d'accés al Principat, la C-1412a entre Pont i Vilanova de l'Aguda i la L-313 a Oliola, fet que afecta a molts dels residents que tornen al Principat o que surten. Segons alguns usuaris afectats, els obliguen a desviar-se cap a Artesa de Segre.
Segons els bombers de Catalunya, han rebut l'avís al voltant de les 18 hores, d'un incendi que ha començat en un camp de blat. L'àrea de treball, segons han estimat, és de 196 hectàrees, tot i que no significa que s'hagin cremat totes. El cos s'ha activat amb mitjans aeris, però el mal temps els ha obligat a retirar-se i hi estan treballant sobre el terreny 24 dotacions terrestres.