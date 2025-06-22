VIA DIGITAL
El Col·legi d’Advocats activa un canal per rebre queixes
El Col·legi d’Advocats d’Andorra ha habilitat un formulari digital perquè qualsevol ciutadà pugui presentar una queixa formal contra un lletrat. El tràmit, accessible a través del web institucional, permet adjuntar l’escrit de queixa, identificació personal i documentació justificativa. Aquesta via de reclamació busca canalitzar els conflictes entre clients i professionals mitjançant un procediment administratiu intern. Les denúncies es poden fer des de qualsevol lloc del món.
En paral·lel, el web del col·legi d’advocats recull en la secció de normativa diversos textos jurídics d’origen espanyol i català, com el Código Deontológico España 2019 o la Normativa de l’Advocacia Catalana, juntament amb andorrans. Aquesta inclusió ha despertat certa sorpresa entre col·legiats, que qüestionen la conveniència d’incorporar referències externes dins una institució jurídica andorrana.