Projecte Vida
Campanya de sensibilització contra l'estigma associat a les addiccions
Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Vida impulsa una acció amb el suport institucional del Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany
Projecte Vida ha presentat la segona edició de la seva campanya de sensibilització contra l’estigma associat a les addiccions. L’acció es llançarà aquest dilluns, 23 de juny, i coincideix amb la commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, que se celebra el 26 de juny.
Amb el lema “L’addicció no té una cara concreta. Pot ser la d’algú que estimes”, la campanya pretén humanitzar les addiccions, visibilitzar els efectes negatius de l’estigma i l’autoestigma, i impulsar una transformació social que promogui una visió empàtica i informada. Per fer-ho, es col·locaran cartells arreu del país, amb el suport institucional del Govern d’Andorra, el Comú d’Escaldes-Engordany..
El projecte incideix especialment en els efectes de l’estigma, que es manifesta tant a nivell social —amb actituds i prejudicis que aïllen les persones afectades— com a nivell intern, quan aquestes acaben assumint la culpa i renunciant a cercar ajuda. Amb aquesta iniciativa, Projecte Vida referma el seu compromís en la lluita contra l’estigmatització de les addiccions i fa una crida a la reflexió col·lectiva per transformar la manera com la societat andorrana aborda aquesta problemàtica.