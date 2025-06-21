HABITATGE
Quatre noves renúncies als pisos de lloguer assequible de Canillo
L’import de l’arrendament varia entre els 494 i els 540 euros mensuals
L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha tornat a adjudicar directament quatre pisos de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer, ubicat davant de Sant Joan de Caselles, a Canillo, segons va fer-se públic ahir en un BOPA extra, després que dimecres anunciés tres renúncies més.
El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra recull que quatre persones adjudicatàries han decidit renunciar-hi, per la qual cosa s’ha tornat a adjudicar directament els habitatges a les persones inscrites al registre per accedir al parc públic d’habitatges “tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés concret”. Segons l’edicte publicat, les persones seleccionades disposen de la puntuació més alta i s’han seguit els criteris i procediments establerts. L’import dels lloguers varia entre els 494 i els 540 euros, calculats en funció de la renda dels llogaters.
El Govern informa que el procés per adjudicar la totalitat dels immobles de lloguer a preu assequible continua obert, fet que provoca el retard en l’obertura de l’adjudicació dels pisos de Roureda de Sansa, a Andorra la Vella.
Dimecres passat ja hi va haver tres renúncies, que se sumen a les del mes de maig passat, quan hi va haver quatre renúncies més als pisos de lloguer assequible de Canillo, mentre que a inici de mes se n’hi van sumar vuit més, que també es van haver d’adjudicar directament. Els pisos amb més superfície construïda consten de dos dormitoris dobles, cuina-sala d’estar, bany i rebedor. La resta tenen un dormitori doble, distribuïdor, cuina-sala d’estar i bany, i alguns d’ells també tenen balcó.