L’oferta laboral d’Andorra suscita interès a banda i banda de la frontera

El servei d’ocupació d’Andorra participa per primera vegada en la setmana francoespanyolaandorrana, una iniciativa que ha estat promoguda per France Travail (a la regió d’Occitània), que consisteix a informar els demandants de feina sobre el territori, el mercat laboral, la recerca de feina, els tràmits administratius i les informacions pràctiques de cada zona. Entre dijous i ahir, les entitats France Travail, el servei d’ocupació de Catalunya i el servei d’ocupació d’Andorra van organitzar diverses presentacions informatives en format telemàtic sota el lema Viure i treballar en diferents territoris.

Dijous es van dur a terme les sessions dedicades a viure i treballar, d’una banda, a Andorra, i, de l’altra, a Occitània. La presentació d’Andorra va despertar un interès notable, amb 47 persones assistents, mentre que la sessió sobre Occitània va comptar només amb quatre persones interessades.

