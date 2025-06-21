FINANCES
L’agència Fitch confirma la solidesa actual del sistema bancari andorrà
Andbank obté la millor valoració amb BBB i perspectiva estable en la darrera revisió
Les últimes revisions de Fitch Ratings confirmen la solidesa del sector bancari andorrà, amb notes de confiança per a les tres entitats financeres: Andbank, Creand Crèdit Andorrà i MoraBanc. Els tres bancs mantenen una qualificació de grau d’inversió, amb Andbank situant-se al capdavant amb un ràting BBB i perspectiva estable, per sobre del BBB- atorgat tant a Creand com a MoraBanc.
Pel que fa a creand, fitch manté la nota en BBB- amb perspectiva estable
Fitch destaca Andbank com l’entitat andorrana amb millor ràting, valorant especialment la seva gran presència internacional, el perfil de risc moderat i una gestió conservadora de la liquiditat. L’agència també subratlla la rendibilitat adequada del banc i el creixement destacable de la seva filial espanyola i del neobanc MyInvestor. El 2024, Andbank va registrar un benefici de més de 46 milions d’euros, amb un increment del 14,9% i un volum de negoci que va créixer un 26,1% respecte a l’any anterior, consolidant així el seu lideratge.
Pel que fa a Creand, Fitch manté la seva nota BBB- amb perspectiva estable. En destaca la bona rendibilitat, la solidesa de la seva capitalització i la bona gestió de la liquiditat. La integració de Vall Banc, juntament amb el lideratge en quota de crèdit a Andorra i la qualitat del seu portafolis creditici, reforcen el seu perfil. Fitch també valora positivament la seva presència internacional i el lideratge en serveis de banca comercial i privada, especialment a Luxemburg, Espanya i Miami.
Morabanc rep la mateixa qualificació (BBB-), però amb perspectiva positiva
MoraBanc rep la mateixa qualificació (BBB-), però Fitch n’ha revisat la perspectiva a positiva. Aquesta millora respon al potencial de creixement derivat de l’adquisició de Tressis a Espanya i a l’estabilitat dels seus fonaments financers. L’agència destaca la bona qualitat dels actius, una rendibilitat superior als seus competidors nacionals i una ràtio CET1 del 19,5% a final del 2024. Fitch considera que si es manté aquesta trajectòria de creixement, la millora del ràting és probable en el futur immediat.
Fitch apunta un sistema bancari andorrà estable, ben capitalitzat, competitiu i amb perspectives clares de consolidació i creixement internacional.