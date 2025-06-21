EMPLEATS PÚBLICS
Govern proposa l’augment del 10%
L’executiu posa sobre la taula la proposta d’incrementar dos punts per sobre del 8% els salaris dels funcionaris
La reunió entre el Govern i els sindicats de funció pública va concloure amb la proposta de l’executiu d’incrementar fins al 10% els salaris dels funcionaris. L’augment és de dos punts respecte al 8% plantejat inicialment. Aquest és, ara per ara, el sostre màxim que es planteja des del ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, liderat per Marc Rossell, tal com va exposar en les declaracions posteriors a la reunió celebrada ahir al matí. Un percentatge lluny de la proposta dels sindicats, que demanaven l’augment de fins al 18%. Aquest és el punt en què es troben les negociacions iniciades aquest mes de juny.
La negociació per la revaloració dels salaris públics va portar els implicats a la constitució d’una comissió de treball que s’iniciarà dilluns de la setmana vinent i així, amb la participació d’un representant de cada col·lectiu, poder arribar a un acord al més aviat possible. La raó de la situació és la necessitat de fixar l’increment que s’aplicarà als salaris com a compensació per la manca de complement de gestió de l’acompliment que es va deixar d’aplicar fa una quinzena d’anys. Així ho va exposar el ministre de Funció Pública, qui va considerar que “estem molt a prop, així que es podria aconseguir al juliol, com estava previst”. “De seguida que estigui tancat es podrà aprovar i aplicar”, va afegir Rossell.
“L’increment del 18% demanat pels funcionaris s’ha demostrat que no és sostenible en el temps”
En cas d’acabar-se acordant l’increment del 10% cal tenir en compte, però, que en cap cas tots els funcionaris veuran els salaris incrementats en la mateixa quantitat. El màxim serà per als que faci més de 15 anys que estan a l’administració i el percentatge anirà disminuint gradualment com menys anys treballats.
“Els aspectes modificats de les graelles salarials eren legítims i tenien raó de ser”
Amb referència a la sol·licitud d’increment del 18% proposada pels sindicats, la resposta del ministre Rossell va ser que “s’ha demostrat econòmicament que no és sostenible en el temps”. Tot i així, “la proposta inicial [de l’executiu] era un model lineal, però es podria adaptar amb una regressió matemàtica sobre aquest model”, va afegir el titular de Funció Pública. Ara com ara, doncs, “tot està obert” menys el pressupost global per arribar-hi, que és de prop de 12 o 13 milions d’euros i que, a dia d’avui, es pot reconduir. L’exemple exposat per Rossell va ser la possibilitat de reduir els dos milions d’euros que s’havien posat sobre la taula pel que fa a formació a 1,5 (“potser és suficient per arribar-hi perquè ho hem valorat i amb un increment del 50% no cal el 100%”), i destinar aquests 500.000 euros a altres aspectes.
Altres acords
La reunió també va permetre l’acord del reconeixement econòmic pel que fa a triennis. Una acció que permet tenir en consideració l’antiguitat dels interins que han treballat diversos anys a l’administració. El reconeixement acordat seria de tres anys de triennis, fet que significa fins a un total de nou anys d’antiguitats. Tal com va dir el titular de Funció Pública, el fet d’escollir només tres triennis en lloc de quatre té una explicació tècnica: “A partir dels quatre hi va haver una congelació dels triennis a tots els funcionaris de l’administració. Per tant, no s’entendria que s’apliqués als interins que hi havia i que no el puguin recuperar els funcionaris a qui se’ls va treure en aquell moment.”
Graelles salarials
L’executiu va estar treballant amb una empresa especialitzada en recursos humans la designació de les noves graelles salarials. Els professionals en qüestió van fer arribar aspectes a modificar a Govern “que eren legítims i tenien raó de ser”. Així ho va expressar Rossell, qui va destacar que la mesura de les noves bandes salarials va ser ben rebuda pels sindicats. A més a més, per al ministre de Funció Pública, l’ajustament “serveix per captar talent pel que fa a les noves contractacions i per posicionar els que acaben d’entrar en posicions retributives més favorables”.