DEBAT D'ORIENTACIÓ
El Consell encomana a Govern lluitar contra els abusos en els ajuts socials
Andorra Endavant vol que es tallin les subvencions a aquells nuclis familiars amb membres aptes per treballar, però que no ho facin voluntàriament
El Consell General ha aprovat una encomanda al Govern per modificar els criteris d’accés a les ajudes socials amb l’objectiu d’evitar-ne un ús indegut. La proposta va ser presentada per Andorra Endavant i transaccionada amb Ciutadans Compromesos, que van eliminar del redactat aquelles parts que, segons van exposar, el Govern ja aplica actualment.
La presidenta del grup, Carine Montaner, va defensar que es tallin les ajudes als nuclis familiars en què hi hagi membres majors d’edat que no estiguin estudiant, treballant ni inscrits en cap programa de demanda d’ocupació. A més, va demanar establir un sistema de control més estricte, tot garantint el respecte als drets fonamentals, però aplicant també el principi de responsabilitat compartida.
Montaner va justificar la proposta per la “necessitat d’un sistema d’ajudes just que garanteixi el suport a qui realment el necessita”. La iniciativa va rebre el vot en contra del PS i l’abstenció de Concòrdia, que inicialment donava suport a la redacció original però no a la versió transaccionada. Tot i això, l’encomanda es va aprovar amb el suport de la majoria.
D’altra banda, Ciutadans Compromesos, conjuntament amb el conseller no adscrit, Víctor Pintos, van impulsar una encomanda per l’adhesió al Conveni de la Haia per garantir les pensions alimentàries en situacions de separació internacional. El motiu és que “les persones que abandonin el país deixant cònjuges i fills hagin d’assumir el pagament de la pensió i la manutenció corresponent”, segons va explicar el president de la formació, Carles Naudi. La proposta, que va rebre el suport unànime de la cambra, ajudarà aquelles famílies que es vegin desemparades per aquesta situació.
Aquestes dues van ser part de les onze encomandes al Govern que es van aprovar durant l’última sessió del debat d’orientació política. En total, es van presentar 24 propostes, però no van prosperar.
Pel que fa a Concòrdia, es van aprovar tres de les cinc propostes presentades, com ara la redacció d’un pla operatiu per al Centre de Benestar Digital, un pla estratègic per a la formació professional i un conjunt de mesures de suport als cuidadors no professionals de persones dependents.
Del Partit Socialdemòcrata, només dues de les set propostes van prosperar: la revisió dels criteris per a les subvencions editorials i l’impuls per signar i ratificar el Pidesc abans del 2026.
També es van aprovar quatre propostes més: dues de Demòcrates, centrades en la ciberseguretat i la contractació pública, i una altra de Ciutadans Compromesos relacionada amb la reforma del Codi de procediment civil per evitar malgastar recursos en vistes orals en casos de rebel·lia processal.
Les que no van prosperar
El Partit Socialdemòcrata va veure tombades iniciatives com l’estudi per revisar a l’alça el mínim exempt de l’IRPF, actualment fixat en 24.000 euros, i la proposta de reconèixer l’Estat de Palestina, rebutjada tant per la majoria com per Andorra Endavant. Tampoc va prosperar la proposta d’un “xec nadó” per fomentar la natalitat.
Andorra Endavant va proposar que els primers 40.000 euros d’ingressos estiguessin exempts d’impostos, però la mesura no va rebre suport. Altres propostes rebutjades del partit liderat per Carine Montaner van ser la creació d’un sistema d’habitatge pactat empresa-treballador per controlar millor la immigració, la prohibició explícita de domiciliar societats en pisos i la priorització del teixit empresarial andorrà en esdeveniments internacionals.
Finalment, les propostes de Concòrdia que no es van aprovar van ser la creació d’un registre únic de seguiment per a les persones ateses pels serveis socials i la reserva de pisos del parc públic per a majors de 65 anys, una idea que el Govern ja preveu.
EL CONVENI DE LA HAIA ELIMINA L'EXEQUÀTUR
Les mesures
- AJUDES A CUIDADORS. S’encomana un pla integral perquè els cuidadors no professionals a càrrec d’algun familiar malalt rebin més ajudes i alguna compensació econòmica.
- SALVAR RECURSOS JUDICIALS. Els judicis en què l’acusat es declari en rebel·lia no tindran una vista oral sempre que es puguin celebrar amb les proves presentades per estalviar recursos.
- BENESTAR DIGITAL. En el termini de tres mesos, Govern haurà de tenir un pla operatiu del Centre de Benestar Digital amb el corresponent pla d’activitats previstes.
- SUBVENCIONS EDITORIALS. Modificació dels criteris d’accés a subvencions per a la producció editorial, amb l’objectiu de garantir un sistema que tingui en compte la realitat del país.
- MÉS CIBERSEGURETAT. S’encomana al Govern i a la resta d’administracions, així com a les entitats, que accelerin la implementació de millores en ciberseguretat.