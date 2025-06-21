EL RELLEU AL PALAU EPISCOPAL
El bisbe d’Urgell assajarà el jurament
Es desenvoluparà dimecres amb el mateix guió, recorregut i tempos previstos a l’acte
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, protagonitzarà dimecres un fet inèdit: participarà en l’assaig de la cerimònia del seu jurament, previst per dijous a l’hemicicle del Consell General. L’assaig comptarà amb la presència del representant del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez, i del director del gabinet del Copríncep francès, Robert Mauri. El cap de Govern, Xavier Espot, no hi pot assistir. També hi estan convidats els excaps de Govern i exsíndics, que tenen un paper destacat dins el protocol d’accés i ubicació.
Servirà per revisar ubicacions, discursos i ritmes davant les càmeres
El simulacre començarà a les 10.45 hores amb l’entrada protocol·lària per la plaça Lídia Armengol. El personal del Consell acompanyarà les autoritats a la biblioteca, on es preveu un petit refrigeri. A les 11.30 hores, els participants seran acompanyats al saló de sessions per revisar la disposició exacta de cada figura, l’ordre detallat de les intervencions i els moviments de càmera.
Un dels motius que justifica la presència del bisbe és la retransmissió televisiva de l’acte. Es volen evitar errors de posicionament, mirades desviades o gestos fora de lloc, com quedar-se d’esquena a les càmeres o als assistents. La implicació directa del protagonista pretén assegurar el to solemne i l’eficàcia del ritme institucional. Es vol garantir fluïdesa i coordinació en un acte que té un fort simbolisme i impacte visual. A més, permetrà corregir en temps real qualsevol desajust.
La cerimònia de dijous començarà a les 12.00 hores amb el toc de campana i l’entrada del Copríncep i dels síndics. Un cop Serrano prengui seient, el síndic obrirà la sessió amb el discurs. Tot seguit, es farà la lectura del jurament –amb tothom dret– i l’entrega de la medalla de Copríncep. L’himne nacional precedirà el discurs oficial del bisbe, que es pronunciarà amb l’auditori assegut. El tancament de la sessió serà a càrrec del síndic, seguint l’ordre establert.
Pantalles
A les 13.00 hores, les autoritats es traslladaran als espais reservats per seguir l’acte d’honor a la bandera. S’hi esperen entre 1.000 i 1.500 persones, incloent-hi uns 700 escolars que ocuparan llocs preferents. Hi haurà pantalles distribuïdes per seguir l’acte en directe des de la plaça. Un dels punts més singulars serà la recuperació del sometent, una milícia civil tradicional no present en cap acte oficial des del 1971. Més enllà del simbolisme, la seva presència vol remarcar el vincle històric entre el poble andorrà i la institució dels Coprínceps i representar les parròquies.