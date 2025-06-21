POLÍTICA
Baró demana per la rebaixa de nota per cobrir les places de bomber
El conseller general del Partit Socialdemòcrata Pere Baró va entrar ahir una bateria de preguntes escrites amb relació a la cobertura de les onze de places de bomber adscrites al departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, perquè creu que la conseqüència de la reducció de requisits és a causa del poc atractiu per treballar a la funció pública, provocat per les retallades dels últims anys del Govern.
Baró vol conèixer el motiu pel qual s’ha rebaixat la nota global mínima a un cinc per superar el procés selectiu per ser bomber, “contràriament al que s’havia establert en processos anteriors”. El conseller també vol saber si aquest llindar tornarà a augmentar i la raó per la qual s’ha augmentat la nota mínima en les proves físiques. Finalment, demana al Govern quina és la previsió de la cobertura de les places.