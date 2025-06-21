Meteorologia
Avís groc per tempestes a partir de demà
Les precipitacions seran més intenses a la tarda
Meteorologia ha activat l'avís groc per les tempestes que afectaran Andorra demà a la tarda. El servei ha anunciat aquest matí que la calor del migdia i la presència d'una massa d'aire fred a l'oest de la península, facilitarà el creixement de núvols i el desencadenament de tempestes al Pirineu a partir del migdia, que seran més intenses a primeres hores de la tarda. Durant la tarda d'avui s'espera la formació d'alguns núvols que poden deixar alguna gotellada.
Els termòmetres demà se situaran en mínimes 17 graus a Andorra la Vella i 11 al Pas de la Casa i màximes de 32 graus a la capital i 17 al Pas.