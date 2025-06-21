'Smishing'
Andorra Telecom alerta d'un intent d'estafa amb un fals avís d'impagament
La companyia ha anunciat que ja han bloquejat l'enllaç
Andorra Telecom alerta d'un intent d'smishing, un cas de frau via SMS, on es demana pagar una factura per evitar que es talli la línia. L'alerta s'ha donat aquest matí, la companyia assenyala que mai demana fer pagaments per SMS. Andorra Telecom demana no obrir l'enllaç i no compartir informació, així com eliminar el missatge. Aquest intent de frau, ja es va produir la setmana passada.