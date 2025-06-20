Mobilitat
Retencions a la frontera del riu Runer direcció Espanya aquesta tarda
Les cues no han superat el quilòmetre
La frontera del riu Runer ha patit retencions en direcció Espanya coincidint amb l'inici del pont de Sant Joan, segons ha informat el servei de mobilitat. Les cues han començat al voltant de dos quarts de cinc de la tarda i han finalitzat dues hores més tard. El trànsit dens no ha arribat a superar el quilòmetre, finalitzant una vegada travessada la Farga de Moles. La frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el trànsit. D'entrada al Principat per la mateixa frontera les retencions es concentren al punt fronterer.