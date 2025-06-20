ECONOMIA
El PIB creix un 2,6% el primer trimestre
Els serveis i la construcció impulsen el teixit, que es manté superior al creixement de la UE
El producte interior brut (PIB) ha crescut un 2,6% en termes reals durant el primer trimestre del 2025, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons va publicar ahir el departament d’Estadística. El creixement del PIB s’ha vist impulsat principalment pel sector de la construcció (+8,0%), el de serveis (+2,8%) i el d’agricultura (+2,0%), mentre que el de la indústria s’ha vist ressentit en un 2,3%, sent l’únic gran sector amb una evolució negativa.
8% la construcció és el sector que creix més en pib
En termes nominals, l’increment ha estat del 4,9% i la variació intertrimestral se situa en un +2,5% respecte al quart trimestre del 2024. El valor afegit brut no financer (VAB NF) també ha experimentat un creixement destacat del 2,9% interanual.
L’economia andorrana passa per davant de l’economia dels països veïns, com França, que només registra un augment del 0,6%, i la Unió Europea, amb un increment mitjà de l’1,4%. Tanmateix, el ritme de creixement d’Espanya es manté lleugerament per davant, amb un 2,8%.
L’evolució del PIB al país ve principalment marcada pel sector serveis, el qual en els darrers anys ha representat més del 80% del PIB andorrà. En detall, el segment mostra comportaments desiguals per subsectors. Les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques suposen el pes majoritari, amb un 45% del VAB de serveis, seguit pel comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 32%, i les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, que suposen un 22% del VAB.
Tot i les diferències, totes les subcategories presenten taxes de creixement positives, amb un incrementar del 5,0%, el 0,8% i l’1,5%, respectivament. La subcategoria en el punt de mira era el comerç i l’hostaleria, en ser una de les més afectades durant la crisi sanitària del 2020. Tot i això, ha presentat una alta capacitat de recuperació.