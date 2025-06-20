NOMENAMENT

Pastor participarà en la tria del Tribunal de Drets Humans

El magistrat i jurista andorrà Pere Pastor.

El magistrat i jurista andorrà Pere Pastor.Fernando Galindo

El magistrat andorrà Pere Pastor Vilanova participarà en el procés de selecció dels membres del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), després d’haver estat escollit com a expert responsable d’avaluar els candidats.

El Govern valora l’elecció del magistrat andorrà

Segons va informar el Govern, aquest nomenament representa “un nou pas en la projecció internacional d’Andorra i dels seus professionals en l’àmbit de les institucions multilaterals”, i ho va valorar molt “positivament” per la rellevància institucional i pel reconeixement que suposa a la trajectòria del magistrat.

Pere Pastor és actualment vicepresident del Tribunal Constitucional d’Andorra, però va ser jutge d’Andorra al TEDH durant nou anys, consolidant-se com una figura destacada en l’àmbit de la justícia a escala europea.

