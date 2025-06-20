SALUT
Més d’una vintena de casos de gonorrea detectats el 2024
El 2024 es van detectar un total de 21 casos de gonorrea al Principat. Tot i això, les xifres no són del tot exactes perquè no són de declaració obligatòria, i per tant hi podria haver hagut més casos no detectats. Les malalties de transmissió sexual s’han incrementat els darrers anys. A Catalunya, per exemple, el 2023 la clamídia es va incrementar un 42%, una situació que podria ser força semblant a Andorra perquè les “tendències amb els països veïns són semblants”, va destacar la doctora especialista en medicina interna i malalties infeccioses del SAAS Cristina Royo. Per aquest motiu, el comú de Sant Julià de Lòria va dedicar una taula rodona per tractar aquesta problemàtica que viu la societat actual. L’esdeveniment s’emmarcava dins el programa Parlem-ne.
La trobada va ser la darrera del curs i la valoració que en fan des de la corporació és positiva. “Han sigut taules rodones on hi ha hagut gairebé, entre tot, més d’un centenar d’assistents”, va remarcar la consellera de Social, Eva Ramos. “Tot i que no són gaire presents els adolescents, potser els pares els ajuden a solucionar aquests petits temes que estan avui a l’ordre del dia”, va afegir Ramos.
La voluntat és continuar desenvolupant el projecte l’any que ve perquè d’ençà que es va engegar, el 2019, ha tingut “una bona acollida”, atès que els temes tractats “són benvinguts perquè t’aclareixen molts dubtes que puguis tenir”, segons la consellera.