COMERÇ
Les grans superfícies venen el 12% més a l’abril
Les vendes de les grans superfícies van experimentar un augment del 12% el mes d’abril respecte al mateix període de l’any anterior, segons Estadística. Els productes alimentaris van registrar un creixement del 12,9% i la resta van experimentar una pujada del 10,9%. L’increment pot estar relacionat amb l’augment del nombre de visitants en aquest període, a causa de ponts i festivitats del març i l’abril.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants, descomptant l’efecte dels preus, presenta un augment del 9,2%, en comparació amb el mes d’abril de l’any 2024. Els productes alimentaris han pujat un 10,5% i la resta de productes, un 7,8%. L’evolució del personal ocupat a les grans superfícies va experimentar un descens del 4,9%. Per sexe, les dones representen el 61,1% del total i el 89,9% disposa de contracte de treball a jornada completa.