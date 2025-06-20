Servei d'Ocupació
L’interès per treballar a Andorra creix a Catalunya i Occitània
Un total de 60 persones han assistit a les sessions informatives telemàtiques del Servei d’Ocupació d’Andorra durant la Setmana Franco-Espanyola-Andorrana
El Servei d’Ocupació d’Andorra ha registrat una bona acollida en la seva primera participació a la Setmana Franco-Espanyola-Andorrana, una iniciativa impulsada per France Travail (Regió d’Occitània), orientada a facilitar la mobilitat laboral i la cooperació transfronterera.
Entre dijous i divendres, s’han organitzat presentacions informatives en línia sota el lema “Viure i treballar” als diferents territoris. La sessió dedicada a Andorra, celebrada el dijous 19 de juny, va comptar amb la participació de 47 persones de la regió francesa d’Occitània, mentre que la sessió sobre aquesta mateixa regió va aplegar quatre assistents.
Aquest divendres ha estat el torn dels participants catalans, amb 13 persones connectades a la sessió sobre l’oferta laboral a Andorra. Per la seva banda, tres usuaris del Servei d’Ocupació andorrà han assistit a la presentació relativa a viure i treballar a Catalunya. El Departament de Treball ha valorat molt positivament aquesta experiència, que reforça la recerca de personal i dona visibilitat a les necessitats laborals del país.