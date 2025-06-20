ASSEGURANCES
L’ACA ofereix un servei per reclamar incidències en vols comercials
Els tràmits dels associats es faran a través d’Airport Claim, una plataforma digital
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club) posa en marxa un nou servei exclusiu per als seus socis i sòcies: Airport Claim, una plataforma digital que permet reclamar de manera senzilla i totalment segura qualsevol incidència relacionada amb vols comercials, com ara retards, cancel·lacions, pèrdua d’equipatge o denegació d’embarcament.
Aquest servei es presta gràcies a un acord amb Wings to Claim, empresa líder a escala internacional en la gestió i reclamació d’indemnitzacions aèries: retards, cancel·lacions, pèrdues d’enllaç, denegacions d’embarcament o qualsevol incidència relacionada amb l’equipatge. Amb seu a Barcelona i presència en diversos països, el nou col·laborador de l’ACA Club disposa d’un equip legal expert que ha gestionat amb èxit milers de reclamacions.
“Amb aquest acord, l’ACA reforça el compromís d’oferir serveis de valor afegit a la comunitat de socis, amb una proposta el cent per cent digital, jurídica i sense cap risc econòmic per a l’usuari”, destaca el president de l’entitat, Enric Tarrado Vives, en un comunicat.
A través de l’àrea privada al web aca.ad, qualsevol soci pot iniciar una reclamació en menys de tres minuts. El sistema permet reclamar incidències que hagin tingut lloc fins cinc anys enrere (tres anys en cas d’equipatge) i inclou les següents situacions: vols amb retards de més de tres hores, cancel·lacions sense avís previ de catorze dies, connexions perdudes, denegacions d’embarcament, equipatge perdut, danyat o amb retard, canvi de classe contractada a una d’inferior i vols avançats més d’una hora.