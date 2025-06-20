TECNOLOGIA
Jornada sobre ciberseguretat, privadesa i governança digital
Andorra la Vella acollirà divendres vinent, 27 de juny, una jornada dedicada a la ciberseguretat, la governança digital, la privadesa i el control dels sistemes d’informació, impulsada per Isaca Barcelona i Andorra Telecom. L’esdeveniment tindrà lloc a l’Starc Hotel.
La trobada té com a objectiu oferir coneixement pràctic i estratègic per ajudar empreses i administracions a fer front als creixents riscos digitals i als reptes associats a la intel·ligència artificial. Al llarg de la jornada, es proporcionaran eines per gestionar les dades de manera segura i eficient, així com per entendre millor els vectors d’amenaça actuals.
El programa inclourà ponències i espais de debat amb professionals de primer nivell que compartiran experiències i bones pràctiques. L’accés a la jornada és obert al públic, amb places limitades, i les inscripcions es poden formalitzar en línia a través de la pàgina de l’esdeveniment.