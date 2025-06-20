INICIATIVA
Govern impulsa Estiueja el patrimoni, per apropar la cultura a la ciutadania
El departament de Patrimoni Cultural ha posat en marxa aquest estiu la iniciativa Estiueja el patrimoni, un programa d’activitats pensat per apropar la riquesa cultural d’Andorra a la ciutadania i als visitants. L’oferta inclou sortides i visites guiades gratuïtes per descobrir jaciments arqueològics, paisatges culturals, tradicions i llegendes del país.
Les activitats, que es desenvolupen entre el juny i l’agost, estan conduïdes per especialistes del sector que ofereixen una experiència immersiva al patrimoni material i immaterial andorrà. La primera sessió tindrà lloc dimecres 25 de juny amb una visita a la restauració de la Roureda de la Margineda. Durant el juliol i l’agost, el programa inclou activitats diverses, com ara la descoberta del Roc de les Bruixes, la pedra seca reconeguda per la Unesco, les xarxes d’evasió durant les guerres, l’etnobotànica andorrana o la literatura al centre històric, entre d’altres.